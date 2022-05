Formule 1

Formule 1 : Mercedes s’enflamme pour le duo Hamilton-Russell !

Publié le 14 mai 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Pour cette saison, Mercedes aligne un nouveau duo de pilotes avec George Russell comme coéquipier de Lewis Hamilton. Alors que tout se passe très bien entre les deux Britanniques, Toto Wolff se réjouit de cette bonne ambiance.

Après 5 ans, Valtteri Bottas n’a pas été conservé par Mercedes. Les choses ont ainsi changé avec le départ du Finlandais qui a été remplacé par George Russell. Ce dernier est donc devenu le coéquipier de Lewis Hamilton. Et pour le moment, entre les deux Britanniques, la relation est excellente sur et en dehors de la piste. De quoi ravir Toto Wolff, qui s’est enflammé pour cette association entre Hamilton et Russell.

Wolff est « heureux »