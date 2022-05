Formule 1

Formule 1 : Russell, Mercedes... Villeneuve lance un avertissement à Hamilton !

Publié le 11 mai 2022 à 9h35 par Arthur Montagne mis à jour le 11 mai 2022 à 9h36

Alors que Lewis Hamilton est en souffrance dans sa nouvelle Mercedes et face à George Russell, Jacques Villeneuve lui recommande de piloter comme lors de ses débuts.

Après la perte du titre mondial dans des conditions rocambolesques la saison dernière contre Max Vertsappen, Lewis Hamilton ne s'attendait pas à autant souffrir cette année. En effet, en cinq courses, le septuple Champion du monde n'a terminé qu'une seule fois sur le podium et surtout, il est largement dominé par George Russell, son nouveau coéquipier. L'ancien pilote Williams possède 13 points de plus au classement et semble beaucoup plus à l'aise dans la Mercedes. Selon Jacques Villeneuve, c'est notamment du au fait que George Russell est habitué à lutter avec une monoplace moins performante. Le Champion du monde 1997 prévient donc Lewis Hamilton.

«Il doit maintenant piloter comme il l’a fait lors de ses deux premières années en F1»