Formule 1 : Ce terrible message de Leclerc sur Mercedes !

Publié le 5 mai 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Avec la nouvelle réglementation, Mercedes fait face à de grandes difficultés avec ses monoplaces. D'ailleurs, Charles Leclerc a exclu l'écurie allemande de la course au titre, même s'il les voit obtenir quelques victoires cette saison.

Cette saison, Mercedes est en proie à d’importantes difficultés avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022. L’écurie allemande peine à trouver le bon équilibre dans la conception de sa monoplace et cela se sent dans les résultats de Lewis Hamilton et George Russell. Face à Ferrari et Red Bull, les deux pilotes britanniques ne sont pas en mesure de faire le poids sur les pistes. George Russell est quatrième au classement général de la Formule 1, quand le septuple champion du monde ne pointe qu’à la septième position. La saison semble très mal embarquée pour Mercedes. D’ailleurs, Charles Leclerc a exclu la possibilité que l’équipe allemande puisse se battre pour le titre cette année.

Leclerc ne voit pas Mercedes être en mesure de lutter pour le titre cette année