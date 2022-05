Formule 1

Formule 1 : La sortie forte de Lewis Hamilton après son mauvais début de saison !

Publié le 13 mai 2022 à 13h35 par Bernard Colas

Auteur d’un début de saison difficile avec Mercedes, Lewis Hamilton reste positif pour la suite et fait abstraction des critiques.

Tout proche de remporter un huitième titre de champion du monde la saison dernière, Lewis Hamilton espérait se relancer en cette année 2022, mais le pilote Mercedes est confronté à de grosses difficultés chez Mercedes. L’écurie souffre face à Ferrari et Red Bull, et Lewis Hamilton doit se contenter actuellement d’une 6e place au classement général, largement distancé par Charles Leclerc, leader avec 68 points d’avance. Néanmoins, Lewis Hamilton souhaite rester positif malgré la situation.

« Quelques mauvaises courses ne vont pas nous arrêter dans notre élan »