Formule 1

Formule 1 : Alpine pousse un coup de gueule pour défendre Alonso !

Publié le 12 mai 2022 à 16h35 par Arthur Montagne

Alors que Fernando Alonso a subi de pénalité de 5 secondes à Miami, Laurent Rossi s'agace concernant la deuxième qui a été infligée à son pilote.

Fernando Alonso a encore connu un week-end frustrant à Miami. Malgré le rythme de son Alpine, le double champion du monde a été gêné en Q2 par Carlos Sainz se qui l'a privé d'une nouvelle qualification en Q3. Parti 11e, l'Espagnol a toutefois réalisé un excellent départ puisqu'il s'est rapidement retrouvé septième, mais en course, il a été un peu trop agressif au point de recevoir une première pénalité de 5 secondes à cause d'un accrochage avec Pierre Gasly. Malgré cette pénalité, Fernando Alonso conservait sa huitième place à l'arrivée. Cependant, quelques heures après le drapeau à damiers, une seconde pénalité similaire est tombée pour avoir coupé la chicane des virages 14 et 15 du circuit de Miami au 53ème tour de course. Et cette fois-ci, cela a éjecté le pilote Alpine en dehors des points. Laurent Rossi, le PDG de la marque française, a donc du mal à digérer cette décision.

«Cette pénalité est clairement difficile à accepter»