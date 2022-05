Formule 1

Formule 1 : Alpine monte au créneau pour Alonso !

Publié le 10 mai 2022 à 16h35 par Arthur Montagne

Très malchanceux depuis le début de saison, Fernando Alonso peut toutefois compter sur le soutien de ses patrons chez Alpine.

Bien qu'il semble avoir retrouvé son meilleur niveau, Fernando Alonso manque clairement de chance depuis le début de saison. Trahi par sa mécanique lors des qualifications à Melbourne alors qu'il était lancé pour réaliser un tour stratosphérique, l'Espagnol avait également du abandonner en Arabie Saoudite. Ce week-end à Miami, il a également été freiné dans son tour en Q2 par Carlos Sainz, le privant de l'accès en Q3 alors qu'il avait largement le rythme pour viser un Top 7 sur la grille. En course, après un merveilleux départ, le double champion du monde a été trop agressif a été pénalisé à deux reprises pour ses actions sur Lewis Hamilton et Pierre Gasly. Par conséquent, Fernando Alonso a écopé de deux fois 5 secondes de pénalité ce qui l'a éjecté du Top 10. Après cinq courses, Fernando Alonso ne compte donc que deux points au classement. Un total qui ne reflète pas le niveau de l'Espagnol comme l'assure Laurent Rossi, le PDG d'Alpine.

Alpine est frustré pour Alonso