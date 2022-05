Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Charles Leclerc à ses concurrents !

Publié le 9 mai 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Actuellement en tête du championnat du monde, Charles Leclerc est chassé par ses concurrents. Une position qui ne dérange pas le pilote Ferrari.

Depuis le premier Grand Prix de la saison, Charles Leclerc occupe la tête du classement du championnat du monde. Aujourd’hui, suite au dernier Grand Prix de Miami, le pilote Ferrari est toujours premier, mais son avance sur son dauphin, Max Verstappen, se réduit. Alors que le pilote Red Bull n’a plus que 19 points de retard, la chasse au Monégasque va se poursuivre, notamment lors du prochain Grand Prix, à Barcelone.

« J’aime bien cette position »