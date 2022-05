Formule 1

Formule 1 : Le constat hallucinant de George Russell sur sa Mercedes !

Publié le 12 mai 2022 à 15h35 par Arthur Montagne

Meilleur temps des essais libres vendredi à Miami, George Russell reconnaît qu'il ne comprend pas pourquoi sa Mercedes était aussi rapide à ce moment-là.

Ce n'est plus un secret, la Mercedes de 2022 est très capricieuse. Après avoir présenté la meilleure monoplace du plateau depuis 2014, l'écurie de la marque allemande est en retrait cette saison et n'a pas réussi a parfaitement dompter le nouveau règlement technique, à l'inverse de Ferrari et Red Bull. Mercedes a donc bien du mal à comprendre sa monoplace capable du meilleur comme du pire, le plus souvent. Toutefois, vendredi à l'occasion de la première séance d'essais libres à Miami, c'est bien George Russell qui a signé le meilleur temps tandis que Lewis Hamilton était quatrième. Un regain de forme inattendu, et surtout inexplicable comme l'explique l'ancien pilote Williams.

«Nous n’avons d’ailleurs toujours pas compris pourquoi notre voiture était si rapide»