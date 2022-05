Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon monte au créneau pour Mick Schumacher !

Publié le 11 mai 2022 à 16h35 par Arthur Montagne

Alors que Mick Schumacher est sous le feu des critiques depuis sa manœuvre sur Sebastian Vettel, Esteban Ocon défend le pilote Haas.

La tentative de dépassement de Mick Schumacher sur Sebastian Vettel n'a pas manqué d'être commentée. Et pour cause, le pilote Haas a accroché son compatriote provoquant l'abandon des deux. Par conséquent, le fils du septuple Champion du monde est critiqué, d'autant plus qu'il réalise un début de saison compliqué pendant que son coéquipier, Kevin Magnussen maximise le potentiel de sa monoplace. Mais Esteban Ocon, très ami avec Mick Schumacher, défend le pilote Haas.

«Mick sait exactement ce qu’il doit faire»