Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie de Lewis Hamilton sur ses difficultés cette saison !

Publié le 22 mai 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Alors qu’il a vu son huitième sacre de champion du monde lui échapper de peu en 2021, Lewis Hamilton fait face à de grandes difficultés au volant de sa Mercedes cette saison. Mais le Britannique, fort de son expérience, se dit prêt à aller chasser les pilotes devant lui même s’il ne se bat pour les victoires.

Cette saison, tout ne passe pas comme prévu du côté de chez Mercedes. Avec la nouvelle réglementation, l’écurie de Toto Wolff a du mal à trouver le bon équilibre dans le développement de sa monoplace. Et cela se fait directement ressentir sur les résultats de Lewis Hamilton. Sixième du classement des pilotes à presque 70 points de Charles Leclerc, le Britannique semble être presque hors-course pour le titre de champion du monde cette saison. Mais malgré cela, Lewis Hamilton se dit prêt à mettre des bâtons dans les roues des autres pilotes devant lui grâce à son expérience pour aider Mercedes à se relever.

« J’aime les défis, même si je ne me bats pas pour la victoire »

« Tout d’abord, je ne me vois pas comme le leader. George et moi travaillons tous les deux très dur pour aider l’équipe. Mais il est vrai que vous apprenez davantage de vous-même dans l’adversité et les moments difficiles. Il faut toujours essayer de rester positif. Et je ne dirais pas que j’ai particulièrement appris cette fois-ci car mon expérience du passé m’a déjà beaucoup aidé. Je dirais que je suis rassuré par le fait d’être toujours aussi fort sur le plan mental et d’aimer toujours autant ce que je fais. J’aime les défis, même si je ne me bats pas pour la victoire, et je veux aider l’équipe à améliorer la voiture et chasser ceux qui sont actuellement devant nous » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .