Formule 1

Formule 1 : Alpine met les choses au point sur l’avenir de Fernando Alonso !

Publié le 22 mai 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec Alpine, Fernando Alonso ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. La question a donc été posée à Otmar Szafnauer.

Faisant la paire avec Esteban Ocon chez Alpine, Fernando Alonso a signé un très bon retour en Formule 1. Mais actuellement, c’est son avenir qui est au coeur des discussions. Bien que la saison vient à peine de commencer, le cas de l’Espagnol fait parler. Sous contrat jusqu’en 2023, Alonso continuera-t-il avec l’écurie française ? La question a le mérite d’être posée puisque derrière Oscar Piastri pousse pour obtenir un baquet.

« Ce genre de décisions sont prises un peu plus tard dans l’année »

Alpine va donc devoir faire un choix important avec Fernando Alonso. Rapporté par NextGen Auto , Otmar Szafnauer, directeur de l’écurie française, a fait le point concernant le pilote espagnol, expliquant alors : « Nous n’avons pas commencé à envisager sérieusement les choses pour l’année prochaine car il est encore très tôt dans cette saison. Mais bien sûr, nous devons considérer Fernando. C’est un grand compétiteur et il est très intégré et heureux avec l’équipe. Et pour ces raisons, nous serions très stupides de ne pas envisager de prolonger son contrat. Mais ce genre de décisions sont prises un peu plus tard dans l’année, pour toutes les équipes. C’est simplement parce que le timing de toutes les équipes signifie que traditionnellement ces choses se font à l’été ».