Formule 1

Formule 1 : La FIA prévient clairement Lewis Hamilton !

Publié le 15 mai 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Alors que Lewis Hamilton s’oppose actuellement à la FIA concernant le port de bijoux en course, Mohammed Ben Sulayem a prévenu le pilote Mercedes sur le sujet.

En ce début de saison, Lewis Hamilton est quelque peu en difficulté au volant de sa Mercedes. Alors que le Britannique est en quête d’un huitième titre mondial, ses performances déçoivent. A côté, Hamilton se retrouve au centre de quelques polémiques. Le pilote de 37 ans est notamment au coeur d’un conflit avec la FIA concernant le port des bijoux en course. Lewis Hamilton refuse ainsi d’enlever les siens, mais Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, lui a fait passer un message clair.

« Il doit y avoir une règle pour tout le monde, et c'est tout »