Formule 1

Formule 1 : Mercedes en remet une couche sur le duo Hamilton-Russell !

Publié le 15 mai 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 15 mai 2022 à 14h43

Cette saison, Mercedes fait face à de nombreuses difficultés, ce qui a un gros impact sur les résultats de Lewis Hamilton et George Russell. Mais Toto Wolff, lui, se réjouit de l'association des deux Britanniques, qu'il considère comme excellente.

Cette saison, tout ne se passe pas vraiment comme prévu chez Mercedes. Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année, l’écurie allemande éprouve quelques difficultés dans la conception de sa monoplace. Si cela ne se ressent pas vraiment au classement constructeur (troisième, derrière Red Bull et Ferrari), l’impact est beaucoup plus grand d’un point de vue personnel. En effet, Lewis Hamilton pointe à la sixième place du championnat des pilotes et est presque hors-course pour le titre de champion du monde. George Russell, lui, figure en quatrième position mais l’écart entre lui et Charles Leclerc, premier, est énorme (45 points). Cependant, Toto Wolff se réjouit de l’association entre les deux Britanniques.

« Je ne pouvais pas souhaiter un meilleur duo »