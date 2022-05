Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff annonce enfin des bonnes nouvelles pour Mercedes !

Publié le 21 mai 2022 à 12h35 par Arthur Montagne

En grande difficulté depuis le début de saison, Mercedes a réalisé une seconde séance d'essais libres prometteuses, au point que Toto Wolff y voit un signe encourageant.

Depuis le début de saison, Mercedes peine à trouver les bons réglages pour sa monoplace et semble avoir mal abordé le changement de réglementation. Lewis Hamilton est particulièrement en difficulté pendant que son nouveau coéquipier George Russell tire le bénéfice maximum de sa monoplace. Mais c'est encore loin d'être suffisant pour rivaliser avec Red Bull et Ferrari. Néanmoins, des améliorations ont été abordées ce week-end pour le Grand Prix de Barcelone, et visiblement, c'est plutôt efficace. Et pour cause, George Russell et Lewis Hamilton ont signé les deuxième et troisième chrono lors de la seconde séance d'essais libres. Toto Wolff y voit donc des signaux encourageants.

«C’est mieux, bien mieux !»

« C’est mieux, bien mieux ! Le rebond est presque oublié mais il est encore un peu là. Nos deux pilotes sont plus à l’aise à haute vitesse, en fin de ligne droite, mais ce n’est pas encore le top. On perd du temps dans les virages rapides, 3 et 9, beaucoup de temps même. Nous devons trouver pourquoi d’ici aux Libres 3. Du progrès oui, mais pas encore de quoi jubiler ou s’extasier ! Nos deux usines ont travaillé si dur. A Brixworth, sur le moteur, il y a vraiment eu de la performance rattrapée sur les autres motoristes. C’est fantastique à voir, j’en suis vraiment fier. Et du côté du châssis, ça y est, on commence à y arriver. Nous devons encore voir si nous serons dans le coup quand la performance pure sera là, en qualifications, si nous pouvons rester dans le top 3 ou si nous serons au moins solides derrière Ferrari et Red Bull », assure le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .