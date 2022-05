Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie d'Alonso sur la situation d'Hamilton !

Publié le 19 mai 2022 à 15h35 par Arthur Montagne

Alors que Lewis Hamilton connaît un début de saison très poussif, Fernando Alonso a commenté la situation de son ancien coéquipier rappelant qu'on ne pouvait pas toujours avoir la meilleure monoplace.

Le retour à la réalité est assez violent pour Lewis Hamilton. En effet, après avoir été au volant de la meilleure monoplace depuis 2014, le Britannique dispose d'une Mercedes moins bien née que les précédentes voiture de la marque allemande. Par conséquent, Lewis Hamilton est en grande difficulté depuis le début de saison, au point que son nouveau coéquipier, George Russell soit déjà plus performant. Il faut dire qu'avec Williams, Russell s'est habitué à se battre au volant d'une monoplace loin de celles des leaders, pendant que Lewis Hamilton avait pris goût à piloter une voiture quasi-parfaite. Invité à commenter la situation de son ancien coéquipier chez McLaren, Fernando Alonso compare avec sa situation, rappelant que chez Renault , lors de l'obtention de ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006, il disposait de la meilleure monoplace du plateau avant de devoir se battre avec des voitures moins véloces.

«Alors, ouais - bienvenue dans mon monde !»