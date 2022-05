Formule 1 - Alpine

Formule 1 : Alonso annonce la couleur avant le GP d'Espagne !

Publié le 19 mai 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 19 mai 2022 à 14h38

A l’approche du Grand Prix d’Espagne de Formule 1, le pilote Alpine Fernando Alonso, qui évoluera à domicile ce week-end, s’est livré sur ses attentes pour cette course.

Si sa saison 2021 fut encourageante, Fernando Alonso vit un début de saison très compliqué avec Alpine. Après cinq Grand Prix disputés, le pilote espagnol n’est que 16ème du classement pilotes, avec deux petits points marqués. Avant d’entamer la sixième manche de la saison ce week-end sur le circuit de Barcelone, l’ancien pilote Ferrari a évoqué ses impressions et ses attentes concernant cette course qu’il effectuera à domicile.

Alonso veut « une course sans problème »