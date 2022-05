Formule 1

Formule 1 : Le message optimiste de Leclerc après son abandon en Espagne

Publié le 22 mai 2022 à 19h35 par Bernard Colas

En tête du Grand Prix d’Espagne avec une belle avance, Charles Leclerc a été contraint à l’abandon dès le 27e tour en raison d’un problème moteur sur sa Ferrari. Le Monégasque ne se montre pas abattu malgré cette désillusion.

Large leader du Grand Prix d’Espagne, Charles Leclerc a connu une grande désillusion en Catalogne ce dimanche en étant contraint d’abandonner au 27e tour après un problème moteur sur sa Ferrari. De quoi permettre à Max Verstappen de remporter la course et prendre la tête du classement général. Après ce coup dur, le Monégasque n’a pas caché sa déception mais retient malgré du positif après ce week-end.

« Ça fait mal, mais il y a en même temps plein de positif »

« J'ai perdu la puissance du moteur et j'ai dû m'arrêter. Je ne sais pas encore quel est le problème. Ça fait mal, mais il y a en même temps plein de positif. On a enfin réglé notre problème de dégradation des pneumatiques. On a trouvé aujourd'hui la réponse qu'on cherchait, on a montré qu'on était vraiment très rapides. Il va falloir se pencher sur ce problème moteur pour qu'il ne se reproduise pas pendant l'année. Ça arrive. Depuis le début de la saison on n'a pas eu un problème, ça peut nous arriver aussi. Les ingénieurs ont fait un énorme boulot pour nous fournir un bon package. On va analyser ça pour revenir meilleurs. Monaco sera important mais comme ce Grand Prix l'était et comme tous les autres le seront sur une année comme celle-ci quand on joue le championnat. Mais j'espère que je pourrais enfin finir ce Grand Prix à la maison », a confié Leclerc au micro de Canal +, dans des propos relayés par L’Équipe .