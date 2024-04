MMA - Boxe : Ngannou soutenu par ses pairs après la perte de son fils

Florian Barré

Ce lundi, la terrible nouvelle est tombée. Francis Ngannou, toujours discret sur sa vie privée, a annoncé que son fils de 15 mois, Kobe, était décédé ce week-end. Après avoir posté plusieurs messages déchirants sur les réseaux sociaux, le Camerounais a reçu le soutien indéfectible de toute la communauté des sports de combat, allant des fans aux combattants eux-mêmes, à l’instar de Cédric Doumbè, Conor McGregor ou encore Alexander Volkanovski.

« Quel est le but de la vie si ce contre quoi nous luttons bec et ongles pour nous éloigner est finalement ce qui nous frappe le plus fort !? Pourquoi la vie est-elle si injuste et impitoyable ? Pourquoi la vie prend-elle toujours ce que nous n'avons pas ? Je suis fatigué. » Voilà les premiers mots lâchés par Francis Ngannou sur son compte X au sujet de la perte de son fils. Kobe, petit garçon de 15 mois, est décédé durant le week-end pour des raisons encore inconnues.

« Je vous prie de m'aider si vous avez une idée »

Quelques minutes plus tard, le Predator a publié une lettre ouverte à son enfant, y demandant hâtivement de l’aide : « Trop tôt pour partir et pourtant il s'en est allé. Mon petit garçon, mon compagnon, mon partenaire Kobe était plein de vie et de joie. Maintenant, il est couché sans vie. J'ai crié son nom encore et encore mais il ne répond pas. J'étais le meilleur de moi-même à ses côtés et maintenant je n'ai plus aucune idée de qui je suis. La vie est tellement injuste qu'elle nous frappe là où ça fait le plus mal. Comment faites-vous face à une telle chose? Comment peut-on vivre avec? Je vous prie de m'aider si vous avez une idée car je ne sais vraiment pas quoi faire et comment gérer cette situation. »

« Absolument vidé de lire ceci »