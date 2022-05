Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc réagit à son incroyable malédiction !

Publié le 16 mai 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 16 mai 2022 à 14h36

Charles Leclerc a fait preuve d’auto-dérision pour revenir sur son crash lors du Grand Prix historique de Monaco avec la Ferrari de Niki Lauda.

C’est une véritable malédiction qui ne cesse de perdurer ! Depuis son arrivée en Formule 1 en 2018, Charles Leclerc n’a jamais franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix de Monaco. Que ce soit à cause de crashs ou de problèmes mécaniques, le pilote monégasque a toujours dû abandonner chez lui, et il a récidivé. Alors qu’il pilotait la mythique Ferrari de Niki Lauda à l’occasion du Grand Prix historique de Monaco, Charles Leclerc a perdu l’arrière de la voiture dans le virage de la Rascasse et a heurté le mur. Il a d’ailleurs rapidement réagi à ce nouvel accroc !

La malchance de Leclerc !