Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz affiche un énorme objectif avec Ferrari !

Publié le 13 mai 2022 à 15h35 par Bernard Colas

Auteur d’un début de saison satisfaisant avec Ferrari, Carlos Sainz ne cache pas ses grosses ambitions pour le Grand Prix d’Espagne.

Après un passage à Miami, les pilotes de Formule 1 disputeront le Grand Prix d’Espagne le dimanche 22 mai, sur le circuit de Catalogne. Un rendez-vous forcément particulier pour Carlos Sainz, d’autant que l’Espagnol réalise un début de saison satisfaisant au volant de sa Ferrari, avec une cinquième place au classement général. Interrogé sur la course, Carlos Sainz espère répondre présent.

« Les fans espagnols l’attendent avec impatience, mais c’est moi qui en ai le plus envie ! »