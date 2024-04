PSG : Mbappé passe devant Benzema, c’est historique !

Amadou Diawara

Grâce à son résultat nul contre Le Havre, le PSG est mathématiquement champion de France. Ainsi, le club de la capitale va soulever son 12ème titre en Ligue 1. Utilisé par Luis Enrique cette saison, Ethan Mbappé intègre le top 10 des plus jeunes joueurs ayant remporté le championnat, et il devance Karim Benzema.

Depuis le rachat de QSI, le PSG a pris l'habitude de remporter la Ligue 1. En effet, le club parisien a remporté le championnat de France à neuf reprises depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence. Et cette saison, le PSG va soulever une nouvelle fois le titre. Après son nul contre Le Havre lors de la 31ème journée (3-3), l'écurie rouge et bleu est mathématiquement assurée d'être sacré lors de cet exercice 2023-2024. Le PSG va donc ajouter un 12ème trophée de Ligue 1 dans sa vitrine (2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 1994 et 1986).

Ethan Mbappé remporte la Ligue 1 à 17 ans et 3 mois

Ayant intégré le groupe de Luis Enrique cette saison, Ethan Mbappé a été lancé dans le grand bain lors de cet exercice. En effet, le petit frère de Kylian Mbappé a fait ses débuts en Ligue 1 contre le FC Metz le 20 décembre. Ce qui lui permet d'intégrer le top 10 des plus jeunes joueurs à avoir remporté le championnat de France. D'ailleurs, le crack de 17 ans fait mieux qu'un certain Karim Benzema.

Benzema a été champion de France à 17 ans et 4 mois

Ce lundi, la LFP a dévoilé le classement des plus jeunes joueurs à avoir remporté la Ligue 1 au 21ème siècle :



1. Kingsley Coman (PSG) : 16 ans, 10 mois et 29 jours (2012/13)

2. El Chadaille Bitshiabu (PSG) : 16 ans, 11 mois et 6 jours (2021/22)

3. Warren Zaïre-Emery (PSG) : 17 ans, 2 mois et 18 jours (2022/23)

4. Ethan Mbappé (PSG) : 17 ans, 3 mois et 30 jours (2023/24)

5. Karim Benzema (OL) : 17 ans, 4 mois et 18 jours (2004/05)

6. Adil Aouchiche (PSG) : 17 ans, 7 mois et 23 jours (2019/20)

7. Yacine Adli (PSG) : 17 ans, 8 mois et 16 jours (2017/18)

8. Tanguy Kouassi (PSG) : 17 ans et 9 mois (2019/20)

9. Loïc Mbe Soh (PSG) : 17 ans, 10 mois et 6 jours (2018/19)

10. Senny Mayulu (PSG) : 17 ans, 11 mois et 13 jours (2023/24)