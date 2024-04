Transferts : Le PSG a recruté un phénomène !

Pierrick Levallet

En 2022, le PSG a totalement revu sa manière de recruter. Afin de mettre un terme au « bling-bling » et à l’accumulation des stars, le club de la capitale s’est focalisé sur la jeunesse et sur certains profils. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu ont déboursé 40M€ pour recruter Vitinha. Après une première saison délicate sous les ordres de Christophe Galtier, le Portugais a fini par s’imposer comme le numéro 1 au milieu de terrain avec Luis Enrique. Et au FC Porto, on ne manque pas de décrire le joueur de 24 ans comme un phénomène.

«Il n’était focus que sur une chose : le football»

« Dans les clubs comme Porto ou Paris, on trouve beaucoup de jeunes de qualité. Mais Vitinha avait cette mentalité, cette humilité et cette envie d’apprendre qui lui donnaient un truc en plus et qui en avaient fait un de mes capitaines. À cet âge-là, chez les jeunes on découvre les sorties, les filles, on peut faire des bêtises... Mais lui n’était focus que sur une chose : le football » a ainsi indiqué Mario Silva, l’un de ses anciens entraîneurs au FC Porto, au Parisien .

«Il était exemplaire»