PSG : Nouveau tacle envoyé par Al-Khelaïfi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Profitant de la défaite de l'AS Monaco sur la pelouse de l'OL dimanche, le PSG a donc finalement été sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire. Une véritable satisfaction pour le président Nasser Al-Khelaïfi, qui n'a pas manqué de réagir en mettant l'accent sur une équipe « unie et collective cette saison ». Un tacle envers les précédents entraîneurs du PSG ?

Le PSG avait raté le choc samedi soir en concédant le match nul au Parc des Princes contre Le Havre (3-3), mais le club de la capitale n'a même pas eu à patienter 24h pour finalement être sacré champion de France. L'AS Monaco s'est inclinée contre l'OL (2-3), officialisant ainsi le 12e titre national de l'histoire du PSG qui ne peut plus être rattrapé en tête du classement.

PSG : «Un joueur fantastique» est arrivé pour 50M€ https://t.co/n2WcLNYS8r pic.twitter.com/MUanRwrm4W — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

« Depuis le début de la saison, l'équipe est tellement collective et unie »

Dans un communiqué de presse diffusé par le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole en réaction à ce nouveau titre de champion de France : « Gagner le championnat est fantastique, mais remporter la Ligue 1 pour la douzième fois est encore plus spécial pour tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique et à son staff, à Luis Campos et à son département, ainsi qu'à tous les membres du club. Depuis le début de la saison, l'équipe est tellement collective et unie », a notamment indiqué le président du PSG.

Un tacle envers Galtier et les anciens coachs du PSG ?

La dernière phrase semble en dire long sur les changements opérés par Luis Enrique cette saison en tant que nouvel entraîneur du PSG, et fait même office de tacle à peine masqué envers les précédents coachs (Christophe Galtier, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel...) qui n'avaient pas tellement réussi à trouver une telle harmonie durant leur passage au club.