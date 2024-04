PSG : «Fantastique», le boss jubile !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, le PSG a été officiellement sacré champion de France pour la 12ème fois de son histoire. Un titre rendu possible par la victoire de l’OL sur Monaco dans la soirée (3-2). Forcément, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé avec grande joie sur le travail accompli par les siens, et notamment par Luis Enrique.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Pour la 12ème fois de son histoire, le PSG remporte le championnat de France. Malgré leur match nul à domicile face au Havre ce samedi soir (3-3), les partenaires de Kylian Mbappé ont été sacrés ce dimanche grâce au succès de Lyon face à l’AS Monaco. Déjà vainqueur du Trophée des Champions en janvier dernier, le club de la capitale s’offre un deuxième titre cette saison, en attendant la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain (face à l’OL), et surtout les demi-finales de la Ligue des Champions (face au Borussia Dortmund).

Un 1️⃣2️⃣ème titre acquis 𝐄𝐍𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄 ! ❤️💙🗣️ 𝐼𝐶𝐼 𝐶'𝐸𝑆𝑇 𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆#ParisiensEtChampions pic.twitter.com/IsrZYFHMhd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2024

Le PSG, auteur d’une saison grandiose

Quoi qu’il en soit, la saison 2023-2024 du PSG sonne comme celle du renouveau. Luis Enrique arrivé sur le banc parisien en juillet dernier a mené les siens avec caractère, tandis que Luis Campos aura réussi des coups audacieux sur le mercato. Après ce nouveau sacre national du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a tenu à faire passer un beau message.

« L’équipe est tellement collective et unie »