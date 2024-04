C'est officiel, le PSG entre un peu plus dans l’histoire !

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le PSG a manqué l’opportunité d’être sacré champion de Ligue 1 en concédant le match nul face au Havre au Parc des Princes (3-3). Mais ce dimanche, la victoire de l’OL à domicile face à l’AS Monaco a provoqué le sacre de la formation parisienne, championne de France pour la 12ème fois de son histoire.

Avant d’aborder sa demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le PSG pouvait être sacré champion de France ce samedi soir. Mais les hommes de Luis Enrique ont buté sur une solide formation du Havre (3-3), et remettaient donc son destin entre les mains de l’OL. Malgré ce résultat, Luis Enrique lui, se voyait déjà sacré.

« Ce soir, on a gagné le Championnat »

« Les changements étaient prévus avant le match. L'objectif est de lutter pour tous les titres, de préparer les joueurs pour les matchs qui nous restent. Ce soir, on a gagné le Championnat, il n'y a aucun doute, on a un goal-average supérieur. C'est une drôle de soirée car un adversaire qui fait aussi peu d'attaques et te met 3 buts, je crois que je n'ai jamais vu ça dans ma carrière .On est champion. Qu'il y ait une fête ou pas, ça m'est égal. On a une différence de +27 sur le 2e, je me sens déjà champion. Même si on ne marque plus aucun point, on sera champion » , déclarait ainsi le coach du PSG au sortir de cette rencontre face au Havre.

Le Paris Saint-Germain est 𝙲𝙷𝙰𝙼𝙿𝙸𝙾𝙽 𝙳𝙴 𝙵𝚁𝙰𝙽𝙲𝙴 pour la 12ème fois de son histoire ! 🏆❤️💙#ParisiensEtChampions pic.twitter.com/c94vYtawza — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2024

Le PSG sacré champion de France !

Finalement, les Parisiens auront peu attendu. Car ce dimanche soir, l’OL a réalisé un grand match, et l’a emporté face à l’AS Monaco au Groupama Stadium (3-2). C’est désormais officiel, le PSG est champion de France pour la 12ème fois de son histoire, et devance désormais assez nettement ses poursuivants au palmarès de la première division française : l’ASSE (10 titres de champion), l’OM (9 titres), l’AS Monaco et le FC Nantes (8 titres). Un grand succès pour la bande à Luis Enrique, qui pourrait potentiellement réaliser un fabuleux triplé Championnat - Coupe Nationale - Coupe d’Europe...