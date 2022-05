Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton se livre sur sa folle remontée à Barcelone !

Publié le 23 mai 2022 à 16h35 par La rédaction

Après le Grand Prix d’Espagne, Lewis Hamilton (Mercedes) est revenu sur sa course pleine de rebondissements, après une crevaison dans le premier tour et une cinquième place arrachée.

Lewis Hamilton n’aura pas connu une course de tout repos lors du Grand Prix d’Espagne. Sixième sur la grille de départ, le septuple champion du monde a subi un accrochage avec Kevin Magnussen (Haas) dans le premier tour, lui causant une crevaison et le faisant repartir avant-dernier. Alors qu’il voulait abandonner la course, son écurie Mercedes lui a dit de continuer. Le pilote britannique a bien fait de ne pas s’arrêter, puisqu’il a terminé à une belle cinquième place et a été élu Pilote du jour. Au terme de la course, Hamilton est revenu en zone mixte sur ses péripéties.

« Je suis ravi »