Formule 1

Formule 1 : L'incroyable aveu d'Hamilton après le Grand Prix d'Espagne !

Publié le 22 mai 2022 à 20h35 par Dan Marciano

Percuté par Kevin Magnussen dès le premier tour, Lewis Hamilton a pensé à l'abandon lors du Grand Prix d'Espagne. Finalement, le septuple champion du monde s'est battu pour terminer à la cinquième place.

En difficulté depuis le début de la saison, Lewis Hamilton a vécu un début de course catastrophique à Barcelone. Percuté par Kevin Magnussen dès le premier tour, le pilote britannique a du rentrer pour mettre des gommes tendres. Reparti à l'avant-dernière place, le septuple champion du monde est parvenu à refaire son retard, jusqu'à terminer à la cinquième place du Grand Prix d'Espagne, loin derrière le vainqueur Max Verstappen. Après la course, Hamilton a admis qu'il avait pensé à abandonner après sa crevaison.

Lewis Hamilton a pensé à l'abandon

« J’espérais évidemment une course plus fluide sans l’incident du début. A un moment donné, j’avais 30 secondes de retard sur tout le monde. En voyant où j’étais, j’ai repensé à Djeddah où je m’étais élancé 15e et où il avait été très compliqué de remonter jusqu’à la 10e place, je pensais donc qu’il serait impossible de remonter dans les points aujourd’hui. J’étais 30 secondes derrière, je me suis donc dit que ça ne servait à rien de taper dans le moteur pour décrocher un Top 15 et de prendre une pénalité plus tard dans la saison. Je me disais qu’il valait mieux économiser le moteur et se battre un autre jour. Mais je suis heureux que nous ne l’ayons pas fait et cela prouve qu’il ne faut jamais s’arrêter et abandonner. L’équipe me disait de ne pas abandonner, que j’étais encore en course pour terminer 8e. Je ne pouvais le comprendre à ce moment-là et je pensais qu’ils étaient bien trop optimistes. Mais je me suis dit que j’allais tout donner et voir où ça nous mènerait. Et finalement ce fut bien mieux que 8e. Ce n’était pas génial d’avoir ce problème moteur à la fin, mais je suis heureux d’avoir terminé » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.