Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Red Bull... Pérez attend des réponses après Barcelone !

Publié le 23 mai 2022 à 13h35 par La rédaction

En tête pendant un moment durant le Grand Prix d'Espagne, Sergio Pérez a été contraint de s’effacer pour laisser la victoire à son coéquipier, Max Verstappen. Un choix de Red Bull à propos duquel le Mexicain voudrait avoir quelques réponses…

L’écurie Red Bull a frappé un grand coup sur ce Grand Prix d’Espagne. Les deux coéquipiers Max Verstappen et Sergio Pérez ont respectivement terminé 1er et 2ème de la course. Le pilote néerlandais signe ainsi une nouvelle victoire pour Red Bull et casse la série de victoires que détenait Lewis Hamilton sur le circuit. Malgré un certain bonheur à l’arrivée, Sergio Pérez n’a pas manqué d’exprimer son désarroi, son équipe ayant préféré une victoire de Verstappen, alors que Pérez était bien placé pour s'imposer.

« J’attends des explications de la part de la team »

Juste après son arrivée, Sergio Pérez s’est exprimé au micro de Pedro de la Rosa, interpellant ainsi Red Bull concernant le choix avec Max Verstappen : « C’est mon premier podium ici en Espagne, et vu mes origines latines, c’est formidable de me retrouver devant ce public aujourd’hui – je me considère à moitié espagnol. Mais très honnêtement, je pense que j’aurais pu gagner aujourd’hui, et nous devrons bien sûr en discuter en interne après le podium car j’attends des explications de la part de la team ».