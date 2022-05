Formule 1 : Le patron de McLaren charge Ricciardo !

Formule 1

Le patron de McLaren Zak Brown ne cache pas son mécontentement quant aux performances de son pilote Daniel Ricciardo, très décevants depuis son arrivée dans l’écurie.

Lorsque Daniel Ricciardo quittait Renault fin 2020 pour rejoindre McLaren, il était difficile d’imaginer qu'un an et demi plus tard, le pilote australien serait en perdition. Depuis son arrivée au sein de l’écurie anglaise, le Honey Badger a très souvent fini loin derrière son coéquipier Lando Norris. Hormis sa brillante victoire lors du Grand Prix d’Italie l’an dernier, l’ancien membre de Red Bull est à la peine, et ne parvient pas à trouver le bon rythme. Cette saison, Ricciardo n’a marqué que 11 points, contre 39 pour son coéquipier anglais. Une situation qui ne plait pas à Zak Brown, PDG de McLaren Racing.

Lors d’un entretien pour Sky Sport F1 , Zak Brown a déclaré : « Nous aimerions évidemment voir Daniel bien plus proche de Lando et avoir une bonne bataille en interne. Daniel n'est simplement pas encore à l'aise avec la voiture. Nous faisons tout notre possible ; à nouveau, cela a été un week-end décevant lors du Grand Prix d’Espagne. À part Monza 2021 et quelques autres courses, ce n'est pas au niveau de ses attentes ou des nôtres » . Pour autant, le directeur de l’équipe britannique ne veut pas relâcher ses efforts avec Ricciardo : « Tout ce que l'on peut faire, c'est continuer à travailler dur en équipe, maintenir la communication, poursuivre nos efforts et espérer que ce qui cloche en ce moment, quoi que ce soit, se résolve prochainement » .

🗣️"Daniel's just not comfortable yet with the car" 🗣️"Lando is one of the best drivers in the world at the moment" Zak Brown gives his thoughts on the inter-team battle between Lando Norris and Daniel Ricciardo 🟠 pic.twitter.com/UeKA42a1PD