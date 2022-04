Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Daniel Ricciardo sur son début de saison !

Publié le 15 avril 2022 à 18h35 par Th.B.

Bien qu’il n’ait pu prendre des points que lors du dernier Grand Prix sur les trois premières courses de la saison, Daniel Ricciardo a affirmé se sentir bien mieux chez McLaren que la saison dernière.

Arrivé à la 6ème position lors du dernier Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Melbourne en Australie, un résultat bien plus positif que sa 14ème place au Grand Prix de Bahreïn et sa course non terminée en Arabie saoudite, Daniel Ricciardo a retrouvé du plaisir au volant de sa McLaren chez lui en Australie. Et Ricciardo n’a pas manqué de souligner qu’il se sentait tout de même bien mieux cette saison que lors de son premier exercice chez McLaren l’année dernière.

« Tout semble plus familier »