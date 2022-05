Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Hamilton... Cette énorme prédiction sur la course au titre !

Publié le 24 mai 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 24 mai 2022 à 22h38

Ce dimanche, Mercedes a obtenu des résultats encourageants au Grand Prix d’Espagne avec une cinquième place pour Lewis Hamilton et une troisième position pour George Russell. Cette course pourrait bien être le début du retour de l’écurie allemande dans la course au titre d’après Damon Hill, ancien champion du monde en 1996.

Au début de la saison, Ferrari et Red Bull avaient clairement creusé un écart considérable avec Mercedes pour la course au titre. En effet, les deux écuries ont rapidement su s’adapter à la nouvelle réglementation entrée en vigueur en 2022, contrairement à l’équipe allemande. Lors des premières courses, les résultats de Lewis Hamilton ont clairement été décevant. Le Britannique pointe à la sixième place du classement général de la Formule 1, bien loin derrière le leader Charles Leclerc. Cependant, le Grand Prix d’Espagne ce dimanche semble avoir sonné le glas du retour dans le haut du tableau pour Mercedes. Lewis Hamilton a terminé la course en cinquième position, après une folle remontée, tandis que George Russell s’est hissé sur le podium en finissant à la troisième place. Pour Damon Hill, l’écurie allemande ne va que progresser au fil du temps et cela pourrait lui permettre de se battre à nouveau pour le titre.

«Ce n’est qu’un début et Mercedes va encore progresser »

« ( Ce fut un ascenseur émotionnel pour Lewis Hamilton n’est-ce pas ?) Il a réalisé une grande performance et piloté comme un champion pour revenir de nulle part. Il avait aussi l’équipement lui permettant de le faire. J’ai été impressionné. Mercedes a clairement prouvé qu’elle avait du rythme ce weekend. Ce n’est qu’un début et ils vont encore progresser. Il y a beaucoup d’espoir pour eux » a confié l’ancien champion du monde 1996 avec Williams, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .