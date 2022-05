Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Russell... Mercedes reçoit un gros message pour la course au titre !

Publié le 24 mai 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, Mercedes a démontré qu’elle avait peut-être résolu ses problèmes de marsouinage du début de saison. En effet, Lewis Hamilton et George Russell ont eu des résultats satisfaisants à Barcelone. Et pour Mika Häkkinen, Mercedes est désormais armée pour gagner quelques courses cette saison.

Avec la nouvelle réglementation, qui est entrée en vigueur en 2022, Mercedes a eu du mal à s’adapter pour développer sa monoplace. Cela s’est d’ailleurs fait ressentir dans les résultats de Lewis Hamilton, qui pointe à la sixième place du classement général, largement derrière Charles Leclerc. Toutefois, les problèmes de l’écurie allemande semblent être derrière elle, au vu des performances du septuple champion du monde et de George Russell lors du Grand Prix d’Espagne ce dimanche. Le premier a entamé une formidable remontée et a terminé à la cinquième place, tandis que le second a longtemps tenu tête aux Red Bull et aux Ferrari et s’est hissé sur le podium en finissant en troisième position. Mika Häkkinen pense d’ailleurs que Mercedes est désormais armée pour pouvoir se battre pour des victoires.

Häkkinen pense que Mercedes est désormais capable de jouer les victoires

« En Espagne, Mercedes a prouvé à quel point elle avait travaillé dur pour se débarrasser du marsouinage qui lui a posé tant de problèmes lors des cinq premières courses. Nous avons vu dès le vendredi que ça allait mieux, un peu comme à Miami d’ailleurs, sauf que cette fois ils ont aussi été performants le samedi, puis en course. En réglages de course, les Mercedes étaient très rapides. En fait, Lewis et George ont signé les 2e et 3e meilleurs tours en course. Lewis et George ont désormais une monoplace qui leur permettra d’être en confiance lors de chaque course. Nous avons vu George en mesure de résister aux Red Bull en course. Dans le même temps, voir Lewis remonter jusqu’à la 5e place après l’incident du premier tour était brillant. Sa collision avec Magnussen aurait pu être fatale, mais ni lui ni l’équipe n’ont abandonné. Lewis allait même terminer 4e, malheureusement une fuite d’eau l’a contraint à lever le pied dans les derniers tours. Nous avons maintenant trois équipes capables de se battre pour le podium. La question est maintenant de savoir si Mercedes peut progresser encore plus et jouer la victoire. Je pense qu’ils y parviendront » a confié l’ancien champion du monde 1998 et 1999 avec McLaren, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .