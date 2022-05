Formule 1

Formule 1 : Le clan Verstappen revient sur son coup de sang au GP d’Espagne !

Publié le 24 mai 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Vainqueur du Grand Prix d'Espagne ce dimanche, Max Verstappen a néanmoins fait face à quelques problèmes durant la course. Ces petites difficultés n'ont pas manqué de susciter un certain agacement chez le Néerlandais, et cela lui a certainement servi pour gagner la course d'après son père.

Ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, Max Verstappen est passé par toutes les émotions, à l’instar de Lewis Hamilton. S’il a terminé la course en première position, le Néerlandais a connu quelques difficultés en piste. En effet, le pilote de Red Bull a dû faire face à certains problèmes avec son DRS, ce qui n’a pas manqué de susciter un agacement chez lui. Max Verstappen ne l’a d’ailleurs pas caché à son équipe, en lançant à la radio : « Où est le p*tain de DRS ? Nous ne parvenons même pas à le faire fonctionner, c’est incroyable ! » Mais finalement, cette nervosité lui a certainement servi ce dimanche d’après son père.

«Il devient plus agressif, il en veut plus»

« Il faisait extrêmement chaud. Il est difficile pour les pilotes de gérer leurs pneus dans ces conditions, et puis Max a eu des problèmes avec son DRS qui ne fonctionnait pas. Sa frustration s’entendait dans sa voix. Et j’ai aussi pu m’en rendre compte de par sa manière de piloter. Il devient plus agressif, il en veut plus. Ce style de pilotage l’a beaucoup servi dans le passé » a avoué Jos Verstappen dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .