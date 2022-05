Formule 1 : Charles Leclerc monte au créneau pour le Grand Prix de Monaco !

Formule 1

Selon certaines rumeurs, le Grand Prix de Monaco pourrait disparaitre du calendrier de la saison de Formule 1. Chose que ne veut pas imaginer Charles Leclerc.

Ce week-end, la Formule 1 a rendez-vous sur le Rocher pour le traditionnel Grand Prix de Monaco. Dans les rues de la Principauté, les pilotes vont s’affronter pour cette mythique course. Mais cela pourrait-il être l’une des dernières fois que l’on voit des F1 à Monaco ? Lors des saisons à venir, le calendrier de la Formule 1 pourrait connaitre plusieurs changements et certains Grands Prix pourraient disparaitre. Cela pourrait notamment être le cas de celui en Principauté.

Le Grand Prix de Monaco va-t-il alors disparaitre ? A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Charles Leclerc a tenu à monter au créneau à ce sujet. « C'est impossible que Monaco disparaisse. Une piste mythique que j'adore et qui fait partie de l'histoire de la F1. L'un et l'autre sont indissociables », a lâché le pilote monégasque.

