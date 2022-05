Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Charles Leclerc sur son avenir chez Ferrari !

Publié le 26 mai 2022 à 12h35 par La rédaction

Interrogé sur la possibilité de disputer toute sa carrière chez Ferrari, Charles Leclerc se montre ouvert à cette idée.

Chez Ferrari depuis 2019, Charles Leclerc est aujourd’hui à la lutte pour remporter son premier championnat du monde. La route est encore longue pour le Monégasque de 24 ans, mais ce dernier a su gagner la confiance de la Scuderia qui mise désormais sur lui pour retrouver les sommets de la Formule 1. Charles Leclerc sera très attendu ce week-end à Monaco, chez lui, et à cette occasion, le pilote a accordé un entretien à L ’ Équipe dans lequel il se projette sur son avenir.

« Ferrari, c’est le rêve »

« La possibilité de faire toute ma carrière chez Ferrari ? Bien sûr. Ferrari, cela reste Ferrari. C'est le rêve mais il faut qu'on gagne. Et moi aussi, je veux gagner. À commencer par Monaco. Là, je vais partir à 110 % et on avisera en fonction des circonstances », a réagi Charles Leclerc, qui devra se reprendre après avoir été contraint à l’abandon le week-end dernier en Espagne, permettant à Max Verstappen de prendre la tête du classement général.