Formule 1 : Charles Leclerc annonce la couleur pour le Grand Prix de Monaco !

Publié le 26 mai 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Ce week-end, Charles Leclerc sera à domicile avec le Grand Prix de Monaco. Et si le pilote Ferrari n’a pas été très chanceux lors des précédentes éditions, il espère bien briller lors de cette course.

Chaque saison, le Grand Prix de Monaco est un rendez-vous que tout le monde attend. En Principauté, cette course mythique attire tous les regards et cela sera encore le cas en 2022. Et forcément, la pression sera toujours immense pour Charles Leclerc, lui le Monégasque. Cette année, le pilote Ferrari se bat pour le titre de champion du monde et forcément, il aura à coeur de briller chez lui, ce qui n’a pas forcément été le cas ces dernières années. A quelques jours de ce Grand Prix de Monaco, Leclerc s’est d’ailleurs confié sur ce rendez-vous à L’Equipe .

« Je n'ai jamais eu beaucoup de chance à la maison mais… »

« C'est vrai que je n'ai jamais eu beaucoup de chance à la maison mais je ne crois pas à ce genre de choses. Si on regarde les résultats, c'est vrai que cela donne l'image de la malchance. Il y a eu des ennuis mécaniques, des soucis en qualifications, des trucs qui nous empêchent de finir. Mais rien que je pouvais contrôler. (…) Très honnêtement, je n'y réfléchis pas plus que cela. Je n'y crois pas. Je vais plutôt faire mienne une réflexion que j'ai lue sur les réseaux sociaux qui dit que la malchance, je me la suis payée à ce moment lorsque les disques de frein sont partis. Alors, enfin pour le vrai Grand Prix, je n'aurai plus aucun souci. (…) Est-ce que je vais changer ma préparation cette année ? Je ne vais pas changer l'approche et je ferai comme les autres années : je dormirai chez moi. Même si je dois reconnaître que la situation a quelque peu changé », a expliqué Charles Leclerc. A voir maintenant si le pilote Ferrari arrivera à rompre le mauvais sort à Monaco.