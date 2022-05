Formule 1

Formule 1 : Piastri, Alpine... Vers un coup de tonnerre pour l'avenir d'Alonso !

Publié le 25 mai 2022 à 11h35 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Fernando Alonso s'achève à l'issue de la saison, son avenir est plus qu'incertain compte tenu du fait qu'Alpine pourrait privilégier Oscar Piastri. Le grand patron de Renault, Luca de Meo, n'est d'ailleurs pas très rassurant pour le futur du double champion du monde.

Depuis son retour en Formule 1 la saison dernière, Fernando Alonso ne cesse d'évoquer « El Plan » avec Alpine. Une façon de se projeter sur l'avenir sans se précipiter afin d'atteindre son objectif final : décrocher un troisième titre mondial après lequel il court depuis 2006. Cependant, une nouvelle donnée est entrée dans l'équation et pourrait bien plomber le plan de Fernando Alonso. Il s'agit d'Oscar Piastri. Le jeune pilote australien, géré par Mark Webber, a été très impressionnant dans les catégories inférieures puisqu'il a décrocher le titre en Formule 3 puis en Formule 2 à chaque fois lors de sa première saison. L'étape suivante est donc évidente, ce sera en Formule 1, mais pour cela, il faut trouver un baquet. Issu de l'académie de pilotes d'Alpine, Oscar Piastri est donc sous contrat avec l'écurie française dont il est le pilote réserve cette saison. Un statut qui ne lui conviendra pas éternellement. Par conséquent, si Alpine ne veut pas prendre le risque de voir lui échapper un tel talent, il faudra probablement lui confier un baquet dès 2023. Dans cette optique, la menace est sur Fernando Alonso, dont le contrat s'achève à l'issue de la saison, un an avant celui d'Esteban Ocon. Mais surtout, du haut de ses 40 ans, l'Espagnol ne représente plus l'avenir.

Pedro de la Rosa n'est pas rassuré par le discours d'Alpine

C'est donc un sacré dilemme qui s'offre à Alpine. Dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , Luca de Meo, le PDG du groupe Renault, auquel appartient Alpine, s'est prononcé sur se choix cornélien : « Nous avons combiné l’expérience d’Alonso avec la jeunesse d’Ocon et maintenant Piastri entre dans l’équation. C’est un défi de trouver un baquet pour eux trois. La solution ne sera pas agréable à 100% pour tous les trois, mais nous pensons que nous devons leur donner une chance à chacun. Nous devons protéger les trois pilotes, mais aussi ne pas gâcher le super talent de Piastri. C’est un dilemme, nous le résoudrons. Fernando a 41 ans et Piastri en a 21. Le moment du changement viendra, mais Fernando est une légende et nous ne pouvons donc pas le traiter comme s’il n’était qu’un autre employé d’Alpine . » Des propos qui ne sont pas très rassurants pour Fernando Alonso. C'est en tout cas ce que ressent Pedro de la Rosa, ancien pilote de F1 et proche du double champion du monde. « J’ai été surpris. La question, pour moi, était de savoir si Fernando aimerait continuer, et non l’inverse. ’El plan’ en Formule 1 est à moyen-long terme, sinon il n’y a pas de résultats. La façon dont ’El Plan’ fonctionne est d’avoir Fernando dans l’équipe pendant plusieurs années », confie-t-il.