Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc charge encore Ferrari après la désillusion de Monaco !

Publié le 29 mai 2022 à 21h35 par Axel Cornic

Parti en pole ce dimanche, Charles Leclerc n’a même pas terminé sur le podium lors du Grand Prix de Monaco, laissant d’ailleurs filer des points précieux dans son duel avec Max Verstappen. Le pilote monégasque ne semble d’ailleurs toujours pas comprendre la stratégie adoptée par Ferrari.

C’est à ne rien y comprendre. Réputé pour être un circuit fermé, où le poleman s’impose souvent à la fin, le Grand Prix de Monaco a encore filé entre les doigts de Charles Leclerc, qui était pourtant parti en première position. La faute à une histoire de pneus, puisque les averses qui se sont abattues sur le Rocher ont poussé Ferrari à changer très tôt avec des pneumatiques lisses pour Leclerc, alors même que son coéquipier Carlos Sainz est resté avec les pneus pluie.

Formule 1 : Le coup de gueule de Leclerc après le Grand Prix de Monaco ! https://t.co/t1jQqaKpCN pic.twitter.com/5XJCh1lmdv — le10sport (@le10sport) May 29, 2022

« On avait tout pour gagner et on l'a foutu carrément à la poubelle donc ça fait mal »