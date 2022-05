Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Leclerc après le Grand Prix de Monaco !

Publié le 29 mai 2022 à 19h35 par Axel Cornic

Charles Leclerc n’était pas du tout satisfait au terme du Grand Prix de Monaco, où il a terminé à la quatrième place après avoir démarré en pole. Le Monégasque pointe notamment du doigt une stratégie étrange adoptée par Ferrari, qui a ouvert la porte à la victoire de Red Bull et de Sergio Perez.

Non, ce ne sera pas pour cette fois. La malédiction de Charles Leclerc à Monaco se poursuit, avec une nouvelle victoire qui lui est passée sous le nez ce dimanche. Le pilote Ferrari était pourtant parti en pole position avec son coéquipier Carlos Sainz juste derrière lui, mais le déroulement de la course n’a pas vraiment évolué en sa faveur. La faute à une stratégie assez surprenante adoptée par Ferrari, qui a décidé d’imposer des pneus lisses à Leclerc alors même que Sainz est resté en pneus pluie et Sergio Pérez, qui a finalement gagné, en medium.

Pole position babyyy!!! 🇲🇨That very last lap was fireeee. Now focus is on the race tomorrow @scuderiaferrari pic.twitter.com/UvdgDuF6hc — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 28, 2022

« Ça fait mal, en plus chez moi »