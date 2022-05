Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc peut-il enfin le faire à Monaco ?

Publié le 29 mai 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Ce dimanche, le départ du Grand Prix de Monaco sera donné en Principauté. Forcément, tous les regards seront tournés vers Charles Leclerc, qui pilotera à domicile. Toutefois, sur ses terres, le pilote Ferrari n’a clairement pas été en réussite ces dernières saisons. En 2022, Leclerc pourrait-il enfin être en réussite ? Réponse à partir de 15h.

Après le Bahreïn, l’Arabie Saoudite, l’Australie, l’Italie, les Etats-Unis et l’Espagne, la Formule 1 fait escale ce week-end à Monaco. Tous le gratin est réuni en Principauté pour assiste à l’un des rendez-vous mythiques de la saison de F1 et l’une des plus belles courses du monde. Dans les rues de Monaco, les pilotes vont se livrer une énorme bataille pour savoir qui succèdera à Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix l’année dernière. Et après les qualifications qui se sont déroulées ce samedi, c’est Charles Leclerc qui a su tirer son épingle du jeu. Ce dimanche, le pilote Ferrari s’élancera ainsi en pole position sur le Rocher, partant devant son coéquipier, Carlos Sainz Jr et les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen. Monégasque, Leclerc aura forcément à coeur de réussir sur ses terres, encore plus suite à ces échecs ces dernières années. En effet, le pilote de 24 ans n’a jamais vraiment été en réussite en Principauté. En 2021, il avait déjà à décrocher la pole position, mais au final, il avait dû abandonner dès le tour de mise en grille. Alors que l’édition 2020 du Grand Prix de Monaco avait été annulée, en 2019, Charles Leclerc avait là encore dû abandonner à domicile. Et cela s’est également passé en 2018.

Cette fois, c’est pour Leclerc ?

Cette année sera-t-elle enfin la bonne pour Charles Leclerc ? Toutes les conditions semblent enfin réunies pour voir le pilote Ferrari briller chez lui à Monaco. En effet, depuis le début de la saison, la Scuderia fait forte impression et Leclerc a déjà réussi à remporter deux Grands Prix. Jusqu’au dernier rendez-vous à Barcelone, il était d’ailleurs en tête du championnat du monde. Rapide en course, le Monégasque sera donc très difficile à doubler, d’autant plus que sur le Rocher, dépasser est très compliqué. Charles Leclerc est ainsi idéalement placé pour vaincre la malédiction. « C'est vrai que je n'ai jamais eu beaucoup de chance à la maison mais je ne crois pas à ce genre de choses. Si on regarde les résultats, c'est vrai que cela donne l'image de la malchance. Il y a eu des ennuis mécaniques, des soucis en qualifications, des trucs qui nous empêchent de finir. Mais rien que je pouvais contrôler », expliquait d’ailleurs récemment Leclerc à propos de cette malchance. Mais comme toujours, les pilotes de Formule 1 ne sont pas à l’abris d'un accident ou d’un problème mécanique…