Formule 1 : L’énorme joie de Leclerc après sa pole à Monaco !

Formule 1

Charles Leclerc était forcément très heureux d’avoir décroché la pole position aux qualifications du Grand Prix de Monaco, qu’il n’a jamais remporté au cours de sa carrière. Son coéquipier de Ferrari Carlos Sainz se place deuxième et Sergio Pérez troisième, tandis que le Champion du monde en titre Max Verstappen partira de la quatrième place.

Est-ce la fin de la malédiction ? Grand représentant de la Principauté de Monaco et premier Monégasque à remporter un Grand Prix en Formule 1, Charles Leclerc ne s’est jamais imposé sur le Rocher. Il faudra pourtant tout faire pour changer le destin, puisque le pilote Ferrari va devoir s’imposer s’il souhaite rattraper Max Verstappen, actuel leader du classement pilotes. Un premier pas a été fait ce samedi avec les qualifications, puisque Leclerc partira en pole position, avec son rival Néerlandais qui ne sera même pas dans les trois premiers, puisqu’il partira de la quatrième place.

It is always so special to drive in the streets of the city I grew up in. Monaco, let’s go ❤️🇲🇨 pic.twitter.com/DPSTujkapr