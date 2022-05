Formule 1

Formule 1 : Leclerc envoie un message fort à Mercedes pour le titre !

Publié le 26 mai 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

Auteur d’un début de saison plutôt catastrophique, Mercedes a peut-être corrigé ses problèmes comme le prouvent les résultats de Lewis Hamilton et George Russell au Grand Prix d’Espagne. Pour Charles Leclerc, il ne fait d’ailleurs aucun doute que l’écurie sera de retour très prochainement dans la course au titre.

Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation visant à plafonner le budget des écuries, Mercedes a connu quelques difficultés en ce début de saison. En effet, l’équipe allemande a connu quelques problèmes de marsouinage qui ont directement eu une influence sur les résultats de Lewis Hamilton. Cependant, ce souci technique semble être derrière l’écurie de Toto Wolff désormais comme l’ont montré les résultats du septuple champion du monde et de George Russell lors du Grand Prix d’Espagne (respectivement cinquième et troisième). Mercedes semble avancer dans le bon sens dans le développement de sa monoplace. Et pour Charles Leclerc, l’écurie qui a dominé la dernière décennie devrait faire son retour très prochainement dans la course au titre cette saison.

« Il ne fait aucun doute pour moi que Mercedes sera de retour très, très, bientôt »

« Le mauvais début de saison de Mercedes ? C’est évidemment bizarre, à chaque fois qu’une équipe aussi dominante a du mal en début de saison. C’est aussi pour ça que je ne les ai jamais vraiment écartés du championnat parce que je sais à quel point ils sont forts en tant qu’équipe. Ce qu’ils ont fait ces dernières années n’est pas dû au hasard, c’est parce qu’ils ont les bonnes personnes et qu’ils travaillent dans le bon sens. Ils ont eu un début de saison difficile, mais il ne fait aucun doute pour moi qu’ils seront de retour très, très, bientôt, et comme ils l’ont déjà montré à Barcelone, ils ont déjà fait un grand pas en avant. J’espère qu’ils pourront se joindre à nous pour se battre pour les victoires, car cela devrait être excitant pour la Formule 1 d’avoir une bataille à trois équipes et que George et Lewis se battent également pour des victoires » a confié Charles Leclerc dans des propos rapportés par F1Only.fr .