Formule 1 : La terrible annonce du patron de McLaren sur Ricciardo !

Formule 1

En difficulté chez McLaren, Daniel Ricciardo n’est pas certain de continuer son aventure avec son écurie. Le patron de McLaren, Zak Brown, s’est confié sur le contrat du joueur.

Depuis son arrivé chez McLaren, Daniel Ricciardo est peu en vue. Alors que ce dernier est trop souvent distancé par son coéquipier, Lando Norris, le PDG de McLaren, Zak Brown, semble perdre patience. Pour rappel, Ricciardo avait donné son accord pour rejoindre McLaren, en 2020, en provenance de Renault. Le pilote Australien avait ainsi signé un contrat de trois ans, courant entre 2021 et 2023. Et son patron, Zak Brown, a donné des précisions sur ce fameux contrat.

Dans des propos relayés par Autosport , Zak Brown s’est confié sur la situation de Daniel Ricciardo, évoquant notamment l’existence de certaines clauses : « Je ne veux pas parler du contrat, mais il y a des mécanismes avec lesquels nous sommes engagés les uns envers les autres et des mécanismes avec lesquels nous ne le sommes pas, j'en ai parlé avec Daniel. Nous n'obtenons pas les résultats que nous deux espérions, mais nous allons tous les deux continuer à pousser. Je pense qu'il a montré à Monza [en 2021] qu'il pouvait gagner des courses. Nous devons aussi développer notre voiture, elle n'est pas capable de gagner des courses. Mais nous aimerions le voir plus haut sur la grille. Et nous verrons comment les choses évoluent et ce qu'il veut faire. Et puis nous avons notre programme d'essais qui s'accélère, mais nous ne sommes pas pressés. » L’avenir de Ricciardo semble donc compromis.

🗣️ "There are mechanisms in which we're committed to each other, and mechanisms in which we're not"McLaren boss Zak Brown admits there are key details within Daniel Ricciardo’s #F1 contract that could end it early ⬇️https://t.co/zCAGRi3mmf