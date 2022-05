Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Pierre Gasly sur son avenir !

Publié le 25 mai 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui chez AlphaTauri, mais sous contrat avec Red Bull, Pierre Gasly voit son avenir faire l’objet de nombreuses rumeurs. Le Français a donc mis les choses au point.

N’ayant pas convaincu chez Red Bull, Pierre Gasly a rapidement été rétrogradé. Un mal pour un bien pour le Français puisqu’avec Toro Rosso et désormais AlphaTauri, il a montré tout son talent, allant même jusqu’à gagner le Grand Prix de Monza. Toutefois, cela ne lui a pas encore permis de convaincre Red Bull de lui donner une nouvelle chance. Le temps presse pourtant pour l’écurie de Max Verstappen. En effet, Gasly est sous contrat jusqu’en 2023 et son avenir pourrait à terme s’écrire dans une autre écurie s’il n’a pas de baquet.

« Il y a des négociations et nous verrons ce qui est disponible »

Interrogé par Mundo Deportivo , Pierre Gasly a mis les choses au point concernant son avenir. Continuera-t-il avec Red Bull ? Rejoindra-t-il une autre écurie ? « Que faire pour faire comprendre à Red Bull de me donner une autre chose ? Je crois qu’aujourd’hui c’est assez clair. Ils m’ont donné une chance dans une équipe top après seulement une année en F1. Il y a une raison. Ils ont pensé que j’avais le talent et la vitesse pour que cela fonctionne. Et maintenant, 3 ans plus tard, je suis un meilleur pilote comparé à avant. J’ai beaucoup plus d’expérience. Si Red Bull ne me donne pas une chance en 2023, je chercherais autre chose ? Ça dépend. Il y a des négociations et nous verrons ce qui est disponible. Après, je déciderai quelle est la meilleure option pour moi. Evidemment, nous devons attendre et évaluer toutes les options », a confié Gasly.