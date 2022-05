Formule 1

Formule 1 : Une victoire à Monaco ? La réponse de Lewis Hamilton !

Publié le 27 mai 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Alors que le Grand Prix de Monaco se déroule ce week-end, Lewis Hamilton ne croit pas vraiment à une victoire en Principauté.

Rendez-vous mythique de la saison de Formule 1, le Grand Prix de Monaco se déroule ce week-end en Principauté. L’an passé, c’était Max Verstappen qui s’était imposé sur le Rocher. Qui succèdera alors au pilote Red Bull ? A domicile, Charles Leclerc voudra bien évidemment briller. Quid également de Lewis Hamilton ? Alors que cela semble aller un peu mieux pour les Mercedes, le Britannique ne pense toutefois pas pouvoir jouer la victoire à Monaco.

« Je ne pense pas jouer la victoire ici »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Lewis Hamilton a été très clair concernant une possible victoire au Grand Prix de Monaco. « Puisque nous venons d’apporter quelques changements lors de la dernière course, je ne pense pas que ce sera aussi mauvais que lors des autres courses. Mais je ne pense pas jouer la victoire ici, même si Monaco peut promettre des résultats plus surprenants, comme avec Ferrari l’an dernier qui était en pole », a lâché le pilote Mercedes.