Formule 1 : La grosse mise au point de Ricciardo sur son avenir chez McLaren !

Formule 1 - McLaren

Alors qu'il avait laissé planer un doute sur son avenir chez McLaren, Daniel Ricciardo a assuré qu'il restera au sein de l'écurie britannique la saison prochaine.

Difficile de dire que l'aventure de Daniel Ricciardo chez McLaren est une réussite. Arrivé en 2021 en provenance de Renault, le pilote australien connait toutes les peines du monde à réaliser de bonnes performances. Surclassé par son coéquipier Lando Norris, l'ancien membre de Red Bull ne compte que onze points marqués, contre trente-neuf pour l'Anglais. Hormis sa victoire l'année dernière à Monza lors du Grand Prix d'Italie, les prestations du Honey Badger déçoivent, et la question de son avenir en Formule 1 commence à se poser.

A l'occasion de la conférence de presse avant le week-end du prestigieux Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo, qui avait laissé entendre qu'il pourrait partir de McLaren à l'issue de la saison 2022, a tenu à balayer toute rumeur d'un éventuel départ : « Oui, c'est clair. J'ai un contrat jusqu'à fin 2023. Le COVID m'a perturbé, je me suis trompé d'année » a déclaré le natif de Perth dans des propos rapportés par Motorsport.com . Les choses sont claires désormais : sauf retournement de situation, Ricciardo courra bien pour l'écurie orange l'année prochaine.

Daniel Ricciardo insists his future is settled at McLaren for 2023 despite his tough start to this #F1 season and the criticism he's facedHere's the full story ⬇️https://t.co/b7kXnGU7gp