Formule 1 : Red Bull s’enflamme pour la pole de Charles Leclerc !

Formule 1

Alors que Charles Leclerc a décroché la pole ce samedi à Monaco, Christian Horner salue la prestation du Monégasque, estimant qu’il était difficile pour Red Bull de faire mieux.

À domicile, Charles Leclerc a déroulé ce samedi en qualification, lui permettant de décrocher sa cinquième pole de la saison. Le pilote Ferrari a devancé Carlos Sainz et Sergio Pérez, qui se sont accrochés dans les derniers instants, tandis que Max Verstappen a fini quatrième. Un résultat satisfaisant pour Red Bull aux yeux de son directeur technique Christian Horner, saluant la performance de Charles Leclerc à Monaco.

« Non, je ne pense pas que cette pole était jouable. Charles a été très bon donc bravo à lui car nous n’étions pas capables de réaliser un tel temps. Je pense que nos deux pilotes auraient pu améliorer un peu. Max était très bien parti pour le faire. Checo a été bon tout le weekend et nous terminons donc 3 et 4e, et la météo pourrait être un facteur demain. C’est décevant de ne pas partir de la première ligne, mais nous nous battrons à partir de là », confie Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

It is always so special to drive in the streets of the city I grew up in. Monaco, let’s go ❤️🇲🇨 pic.twitter.com/DPSTujkapr