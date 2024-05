PSG : Mbappé s’en va, Riolo dresse un constat accablant

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'était une annonce très attendue et vendredi soir, les supporters du PSG ont enfin été fixés. Après des mois de spéculation et d'interrogations, Kylian Mbappé a mis fin au suspense en annonçant officiellement son départ. Il ne reste plus qu'à confirmer son arrivée au Real Madrid cet été. Au moment de faire le bilan de son parcours à Paris, il faut bien avouer qu'il y a eu des déceptions...

Kylian Mbappé va disputer prochainement ses derniers matches avec le maillot du PSG et il laissera un souvenir sûrement mitigé dans la tête de nombreux supporters. Daniel Riolo n'a pas manqué de souligner lors de l' After RMC l'empreinte que l'attaquant français va laisser.

Un grand joueur

Après la nouvelle élimination du PSG face à Dortmund, Kylian Mbappé ne remportera pas la Ligue des champions avec le club de la capitale, un titre dont tout le monde rêvait. « Non, il part en légende s’il gagne la Ligue des Champions. Et c’est là tout le paradoxe de ce joueur. Évidemment qu’il va faire partie des plus grands joueurs ne serait-ce parce que c’est le gars qui a mis le plus de buts avec ce maillot, il dépasse Pauleta, il dépasse Cavani, il dépasse Zlatan, pour les plus anciens il dépasse Rocheteau, Dahleb, donc forcément, si tu fais un livre d’histoire, il est là Mbappé. Mais il y a un truc qui est complètement fou avec ce joueur, c’est que je suis sûr qu’il ne fait pas partie du top 5 des joueurs qui ont le plus fait vibrer les supporters du PSG » nuance Riolo.

Real Madrid : Avant Mbappé, une star vend la mèche pour son avenir ? https://t.co/a5ohwBIps3 pic.twitter.com/dky8r1qkVq — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Un goût d'inachevé