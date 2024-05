PSG : Mbappé s’en va, son grand pote lui dit adieu !

Benjamin Labrousse

Attendu au tournant concernant son annonce de départ du PSG, Kylian Mbappé a posté une vidéo ce vendredi soir pour officialiser la grande nouvelle. Après sept saisons au sein du club parisien, le Français va laisser de nombreux amis derrière lui à Paris, parmi lesquels figure Achraf Hakimi. Très proche du numéro 7, le Marocain lui a dit adieu sur les réseaux sociaux.

Sept ans après son arrivée au PSG, Kylian Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid. Par le biais d’une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce vendredi soir, la star de 25 ans a officialisé son départ du club parisien à l’issue de son contrat le 30 juin prochain.

Mercato - PSG : La mèche est vendue pour Mbappé ? https://t.co/xPYy1aspsV pic.twitter.com/BGlcDopxTv — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Mbappé laisse derrière lui de nombreux amis

Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, Kylian Mbappé laisse derrière lui un lourd héritage, mais aussi de grands amis. On sait le numéro 7 très proche de certains joueurs du PSG comme Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, ou encore d’Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain et l’attaquant français ont toujours parus proches, et ce dernier a tenu à saluer le départ de son grand pote.

Hakimi rend hommage à Kylian Mbappé