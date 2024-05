PSG : Luis Enrique annonce du lourd avec une recrue !

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG n’avait pas du tout hésité à débourser 20M€ afin de recruter Lucas Beraldo. Arrivé en provenance de São Paulo, le défenseur central de 20 ans a affiché de belles promesses. Bien qu’encore perfectible, Beraldo a d’ailleurs reçu les louanges de Luis Enrique ce samedi.

Le PSG s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Le départ de Kylian Mbappé étant acté depuis vendredi soir, les dirigeants parisiens veulent désormais renforcer l’effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs très prometteurs. Lors du dernier mercato hivernal, Paris avait traduit cette volonté avec deux recrutements au Brésil.

Lucas Beraldo : adaptation express au PSG

Ainsi, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo été recrutés par le PSG. Si le premier, blessé, est resté en prêt à Corinthians, le second a bel et bien eu du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Doté d’une bonne relance, et surtout d’un gros potentiel, Beraldo est promis à un bel avenir. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique s’est exprimé sur le joueur de 20 ans, mais aussi sur Marquinhos, tous deux sélectionnés avec le Brésil pour la prochaine Copa América.

« Ils reflètent les défenseurs brésiliens »